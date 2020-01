Chiara Ferragni scoppia in lacrime in strada: «Ho pianto tutto il tempo...». L'influencer più famosa del mondo si è commossa parlando con i suoi follower in una story di Instagram. Ma andiamo con ordine.

Ieri sera, Chiara Ferragni è andata al cinema a vedere 18 regali, il film con Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli. Il lungometraggio sul rapporto madre-figlia ha commosso la moglie di Fedez fino alle lacrime. E mentre tornava a piedi a casa, ha condiviso con i follower la sua emozione: «Ho pianto tutto il tempo, guardate che occhi che ho...».

Poi Chiara Ferragni conclude commossa: «Un film bellissimo, ve lo consiglio».

