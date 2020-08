Daniela Martani chiede i 600 euro di bonus, ma «frequenta tutti i locali della Sardegna». Scoppia la bufera e lei blocca tutti

Bufera su Daniela Martani: chiede i 600 euro, ma «frequenta tutti i locali della Sardegna». Lei blocca tutti. Nuova bufera sull'ex del Grande Fratello dopo aver postato i risultati del test anti Covid. Ma il motivo di tante polemiche hanno a che fare con l'incoerenza dimostrata dalla Martani. Ma andiamo con ordine.

Il 20 aprile, in pieno lockdown Daniela Martani, pubblica un tweet polemico in cui lamenta di non aver ancora ricevuto i 600 euro di bonus erogati dal governo per le partite Iva, durante la pandemia da Coronavirus. L'ex gieffina scriveva così: «A quanti di voi partite Iva che avete fatto richiesta dei 600€ non sono ancora arrivati? A me ancora no. Se non avessi avuto dei soldi da parte sarei morta di fame. Grazie governo dei miei stivali, 2 mesi di lockdown senza vedere un euro. Vergognatevi».



Nulla di strano quindi, un messaggio accorato, lecito, di denuncia in cui si parla addirittura del rischio di "morire di fame". In quel periodo erano in tanti a lamentarsi dei ritardi nella ricezione del bonus, creando notevoli difficoltà a professionisti e famiglie. Da qui l'incoerenza della Martani che sempre via social - e dopo aver creato nei giorni scorsi qualche problema all'imbarco per il traghetto che porta all'isola della Maddalena, rifiutandosi di indossare la mascherina - ha comunicato di essersela spassata in Sardegna nei locali più esclusivi dell'Isola.

«Tornata dalla Sardegna stamattina. Fatto il test. Ho frequentato tutti i locali della Costa Smeralda: Just Cavalli, Country e Billionaire accusati di essere gli untori che non rispettano le regole. Al mare nelle spiagge più affollate, la sera nelle piazze piene. Risultato: negativa». Così su Twitter, mentre su Instagram si dilunga ancora di più: «Questo è il 4° test che faccio in 5 mesi, 3 sierologici e un tampone sempre risultati negativi. Sono tornata dalla #Sardegna stamattina, ho frequentato tutti i locali della #CostaSmeralda #JustCavalli, #Country, #Billionaire, quelli accusati di essere gli untori che non rispettavano le regole, sono andata al mare nelle spiagge più affollate, la sera nelle piazze piene di gente, e il risultato è che anche questa volta sono negativa. Quelli che continuano ad affermare che la Sardegna è la nuova regione focolaio d'Italia mente spudoratamente. Sapete che io non sono proprio ligia nel seguire le indicazioni ministeriali di prevezione quindi mascherina indossata il meno possibile e gel santificante mai usato. È evidente allora che infettarsi è decisamente difficile o devo pensare che davvero siccome sono vegana ho un sistema immunitario più efficiente? Ecco parlassero di questo, di come rafforzare le difese che il nostro corpo fortunatamente ha per contrastare virus e batteri che sono presenti in numero massiccio in questo pianeta e se non vi arrendete all'idea che ci dobbiamo convivere, siete fottuti cari miei». Proprio questo suo menefreghismo "mai usato gel e mascherina meno possibile" e l'incoerenza delle sue parole ha scatenato una vera e propria bufera social contro di lei. Di tutta risposta, a quanto pare, Daniela Martani sta bloccando su twitter tutti gli utenti che la stanno criticando.



#DanielaMartani mi ha bloccata perché ho fatto notare che IO ho fatto richiesta del 600€ perché ci stavamo, e ci stiamo, morendo di fame dato che il covid ci ha affondato economicamente mentre lei ha fatto richiesta per? Andare in Sardegna? Dai che stavolta affondi. pic.twitter.com/cS5x5B5Efr — Jay👽 (@_SpaceJay___) August 22, 2020

Sta #DanielaMartani, di cui scopro l’esistenza ora, si lamentava per non aver preso i 600€ di contributo e rischiava di morire di fame, poi passa le vacanze tra locali di lusso in Costa Smeralda. Blocca i traghetti perché non vuole mettere la mascherina ed è aperta la confronto pic.twitter.com/8BV9ZxDq6w — Rudi De Fanti (@rudi_de_fanti) August 22, 2020

Cara Daniela, se ad aprile morivi di fame, come hai fatto ad agosto a frequentare tutti i locali della Costa Smeralda?

Poi uno pensa male e ti offendi...#COVIDIOTS #Covid_19 #DanielaMartani https://t.co/Mgr27RdR3x — Sal Mainolfi (@salmainolfi) August 22, 2020

Ultimo aggiornamento: 22:17

