Fedez, videomessaggio per Babbo Natale: la risposta di Leone fa impazzire i fan

Il conto alla rovescia per il Natale è iniziato anche in casa Ferragni, dove Leone freme per avere i suoi tanto desiderati regali. In attesa di sapere se sotto l'albero troverà tutti i doni richiesti, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez ha qualcosa da dire a Babbo Natale (quello vero).

Dopo aver smascherato il papà che settimana scorsa aveva provato a fargli una sorpresa travestendosi da Santa Claus, Leone è ormai abbastanza smaliziato e, temendo che i suoi regali possano non arrivare in tempo per il 25 dicembre, decide di registrare con Fedez un videomessaggio a Babbo Natale. Un piccolo remind post letterina, per evitare disguidi dell'ultimo minuto.

«Ciao Babbo Natale, non dimenticarti l'indirizzo» si raccomanda il cantante, prima di chiedere al figlio: «Che cosa hai fatto di carino per la sorellina?». La risposta di Leone non si fa attendere e il bimbo afferma convinto: «L'ho fatta ridere». «Bravo – dice Fedez, che insieme alla moglie Chiara ha fatto in modo che il fratellino si affezionasse fin da subito alla piccola Vittoria –. Allora noi Babbo Natale ti aspettiamo. Buon viaggio!». «Ciao Babbo Natale», risponde il piccolo con un bacio. E anche i regali di quest'anno sono salvi.