Regala due Gratta e vinci alla moglie disabile e vincono oltre un milione di dollari

Un uomo residente nella città britannica di Fareham ha regalato alla moglie disabile due Gratta e vinci, spendendo in totale 12 dollari. L'uomo non avrebbe mai immaginato che uno dei due biglietti gli avrebbe consentito di vincere la straordinaria cifra di 1.290.499 dollari.



Secondo quanto raccontato dal Portsmouth News, Kevin Francis, 61 anni, ha acquistato due biglietti della lotteria Merry Millions e li ha donati alla moglie Brenda 75 anni, che ha gravi problemi motori. L'uomo ha raccontato che date le condizioni fisiche della moglie questo gesto era molto più che un regalo per lei.



Ora la coppia pensa di trasferirsi in una casa che possa facilitare le difficoltà quotidiane della donna.