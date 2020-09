Tascorre due ore e mezza immerso nei cubetti di ghiaccio e batte il suo stesso record

Un austriaco di 42 anni è riuscito a resistere 2 ore 30 minuti e 57 secondi in un contenitore trasparente riempito con 200 chili di cubetti di ghiaccio, riuscendo a battere il proprio record mondiale stabilito lo scorso anno. Secondo quanto riferito dall'agenzia AP, l'impresa ha avuto luogo nella piazza centrale della città di Melk, in Austria.

Con le mani incrociate sul petto e con indosso solo un costume da bagno, Josef Koeberl è rimasto coperto di ghiaccio fino alle spalle. Il precedente record di 2 ore 8 minuti e 47 secondi è stato stabilito da lui stesso l'anno scorso.

Koeberl ha confessato che sopporta la sensazione di congelamento pensando a qualcosa di positivo. Tuttavia ha espresso la sua felicità nel percepire nuovamente la sensazione di calore uscendo dal contenitore di ghiaccio utilizzato per l'impresa. Per l'anno prossimo, Koeberl ha in programma di battere nuovamente il suo record a Los Angeles.

