Harry Styles a Roma, il cantante in un ristorante a Piazza Navona

L'ultima volta lo avevamo visto correre per le vie della Capitale in tenuta sportiva e... baffuta. Oggi, ieri sera in realtà, Harry Styles era con la forchetta in mano a Piazza Navona per gustarsi un piatto e una serata romana. A svelare "lo scoop" c'è un video che circola sui social e che sarebbe stato girato proprio sabato sera all'interno di un ristorante nel cuore di Roma. L’ex cantante dei One Direction è da sempre innamorato dell'Italia e, in questo blitz italiano, ha mostrato ancora una volta il suo legame con il nostro paese. Al tavolo con Harry Styles amici e collaboratori mentre, dall'altro lato del locale, alcuni clienti incuriositi guardavano il graditissimo ospite.

Dopo essere stato a Venezia per girare "My Policeman", Styles ha proseguito il suo viaggio verso sud. Prima Porto Ercole, con tanto di tuffo in Toscana, e poi a Roma.