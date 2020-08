​Mihajlovic positivo al Covid, la partita con gli amici a Porto Cervo: da Rovazzi a Briatore, ecco chi c'era

Da Flavio Briatore a Paolo Bonolis, passando per l'ex presidente della Fiorentina, Andrea Della Valle, posano tutti in fila sul campetto di calcio dell'Hotel Cala di Volpe e Porto Cervo, di fianco a Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, oggi risultato positivo al Covid-19. La partita organizzata dal petroliere Hormoz Vasfi, fa il pieno di volti noti del mondo del calcio e anche dello spettacolo. Nella foto, pubblicata da Briatore sul suo profilo Instagram, lo scorso 15 agosto, ci sono anche il commentatore Dario Marcolin e il giornalista Gabriele Parpiglia, ma in campo c'erano anche Fabio Rovazzi e Davide Bonolis, figlio di Paolo.



Mihajlovic aveva accettato l'invito dell'amico petroliere anche perché l'incontro si svolgeva all'aria aperta e nel rispetto delle norme Covid. L'ex difensore della Lazio, è tornato in campo dopo la malattia che lo ha colpito un anno fa indossando la maglia del Boca Juniors e i pantaloncini della Lazio autografati dall'attuale centrocampista dei biancocelesti, Milinkovic Savic. La sera, poi è l'allenatore del Bologna ha incontrato Zlatan Ibrahimovic a cena a Porto Cervo. Tra i due era scattato un caloroso abbraccio. Il video è stato condiviso su Instagram dalla figlia di Mihajlovic, Viktorija.

Ultimo aggiornamento: 16:12

