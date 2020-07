Morta Rosa, la foto col marito dopo aver sconfitto il Coronavirus aveva commosso l'Italia

Un abbraccio intenso, occhi negli occhi, come due innamorati. Quella foto che ritraeva la signora Rosa, appena ricoverata a causa del coronavirus, assieme al marito Giorgio, aveva commosso l'Italia. Ora Rosa non c'è più. Se l'è portata via, all'età di 74 anni, una malattia che in questi giorni l'aveva indebolita. Quando era uscita dall'ospedale di Cremona, dopo aver sconfitto il Covid, i figli ei nipoti avevano anche organizzato una festa a Levata di Grontardo, dove i due erano residenti.

Il matrimonio tra Giorgio e Rosa durava da ben 52 nni. Lui, per spirito di protezione non la lasciava mai sola. A separarli era risucito, solo momentaneamente il coronavirus. Ma, grazie all'aiuto del personale medico e infermieristico dell'ospedale di Cremona, i due erano riusciti a incontrarsi di nuovo e a scambairsi un lungo abbraccio, immortalato dagli stessi medici e poi diventato il simbolo della lotta al virus, che in lombardia ha provocato più di 16mila morti.

Ultimo aggiornamento: 13:39

