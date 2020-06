Roma, in monopattino sul Gra, automobilisti increduli: «Andrebbe arrestato»

A Roma sono sempre di più le persone che utilizzano biciclette e monopattini. Ma ci sono casi in cui la situazione sembra sfuggire di mano. Basta guardare le immagini di questo video in cui si vede un giovane attraversare con il monopattino il Grande Raccordo Anulare, l'autostrada che circonda Roma.

Monopattini spericolati a Roma, il Comune scrive ai vigili: troppi rischi, fate le multe

Due ragazze sul monopattino investite da un'auto a Trastevere: «Passavano con il rosso»

Alcuni automobilisti hanno immortalato un giovane in monopattino, mentre percorreva una strada che collega il centro commerciale Porta di Roma con le due direzioni del Raccordo, all'altezza dell'uscita 10 (Bufalotta). Il tratto di strada in questione non è equiparabile ad una vera autostrada, come il GRA, ma collega il centro commerciale sia con il Raccordo in entrambe le direzioni che con le aree interne di via della Bufalotta, ma come è possibile vedere anche dal filmato tutte le carreggiate sono parecchio trafficate e in un'area che quasi mai viene percorsa da pedoni o ciclisti rischia di essere pericolosissima per chi la percorre in monopattino.

Moltissimi i commenti sul video che circola sui social: «Andrebbe arrestato», «devono capire che non è un motorino», «è veramente assurdo».

Ultimo aggiornamento: 11:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA