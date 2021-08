Il nipote di Sharon Stone in gravissime condizioni. A lanciare l'appello per una comune preghiera è la stessa attrice con un post su Instagram: «Il mio nipotino e figlioccio River Stone è stato trovato nella culla con un’insufficienza a livello di organi. Per favore, pregate per lui. Ora serve un miracolo».

