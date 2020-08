«Vietato attingere acqua nella fondana»: cartello con errore a Fondi ed è subito sfottò

La tendenza degli abitanti di Fondi, in provincia di Latina, a scambiare le T con le D è proverbiale ma, quando questo singolare vezzo linguistico finisce anche sui cartelli, diventa impossibile trattenere lo sfottò.

Sì perché, per una curiosa quanto divertente coincidenza, la fontana, con la T, è diventata la fondana, ovvero un residente di gentil sesso della città di Fondi.

Tanti i turisti rimasti ad osservare con attenzione il cartello senza capirne il significato.

Non è mancato in zona qualcuno talmente abituato a scambiare le due consonanti che, in un primo momento, non ha neppure notato l'errore.

A complicare l'efficacia del messaggio la sintassi e le preposizioni di un enunciato che, in definitiva, non vuol dire niente: “È severamente vietato entrare e attingere acqua nella fondana. Acqua non igienicamente idonea per usi diversi”.

Il cartello, come chiarito dall'amministrazione di Fondi, è stato notato e rimosso il 21 agosto. La foto, secondo quanto riferito, è stata invece diffusa questo weekend.

