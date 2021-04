Roma, arriva la pizza cotta dal distributore automatico e pronta in tre minuti

Bastano due minuti per avere una pizza. Dove? In uno dei tre distributori automatici in via Catania 2 a Roma, nel quartiere Nomentano, poco distante da Villa Torlonia. Sul gusto è lecito essere scettici. C'è chi dice che è «un po' biscottosa» e chi si lamenta del lievito. Ma la maggior parte apprezza la possibilità di averla 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. I gusti sono quattro: margherita, con salame piccante, con pancetta e quattro formaggi. E i prezzi variano dai 4.50 euro ai 6 euro.

APPROFONDIMENTI INNOVATIVO Dominòs Pizza in Usa lancia primo sistema consegne con robot.... ROMA Zona gialla Roma, città (semi) aperta: «Poteva andarci... GUSTO Le pizze fatte in casa più buone del mondo premiate al...

La preparazione

Non c'è nessuno a cucinare la pizza. Tutto viene portato avanti dalle macchine. Dalla preparazione degli ingredienti alla cottura, fino all'inscatolamento. La prima operazione è la miscelazione della farina, mischiata con l’acqua dai bracci meccanici per ottenere un panetto di 160g. Questo viene poi pressato e sopra fatto scendere il pomodoro, distribuito uniformemente su tutta la superficie. Da dove viene il condimento? Da un barattolo sottovuoto aperto sul momento. Si passa poi alla cottura a 380 gradi. E infine la pizza viene servita sul cartone. Tutto in due minuti.