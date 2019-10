Halloween, Dario Argento ai giovani contro l'alcol: «Non trasformate la vostra vita in un film horror»

Ultimo aggiornamento: 20:02

, questo il messaggio del “maestro del brivido” che tra pochi giorni farà il suo esordio anche nel mondo delle serie tv con il thriller ‘’Longinus’’. A poche ore dalla notte di Halloween, ancheha voluto rivolgere un invito a bere consapevolmente, sulle pagine social del progetto ‘’Non Fare la Testa di Alkol’’, la campagna nazionale degli studenti promossa dalla Onlus “Generazione Contatti”.Il regista e produttore, già celebre in tutto il mondo per la sua filmografia horror tra cui “Profondo rosso” e “L’uccello dalle piume di cristallo”, ha aderito al progetto invitando i giovani e gli adulti alla moderazione nel bere, non solo la notte delle streghe, ma facendo attenzione sempre a non mischiare alcol, pasticche e guida.“Dario Argento - precisa il Presidente di Testadialkol Matteo Lucherini - è solo l’ultimo dei personaggi vip che nel corso dell’autunno 2019 hanno voluto dare il loro contributo al progetto per il bere consapevole, proprio come Alessio Boni, Matilda De Angelis e Tommaso Paradiso, che nelle ultime settimane ci hanno inviato il loro videoselfie”.