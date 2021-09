Live Mostra del cinema di Venezia, cresce l'attesa per i Leoni d'Oro: Sorrentino tra i favoriti

Cresce l'attesa per la consegna dei Leoni d'Oro della 78esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Tra i favoriti anche il regista italiano Paolo Sorrentino. È già iniziata la cerimonia delle premiazioni con la consegna del premio Opera Prima a Luigi De Laurentiis. A "Los Huesos" il premio per il miglior cortometraggio.

Stamani, invece, sono stati consegnati i premi collaterali. Dopo la premiazione ufficiale il film di chiusura fuori concorso, 'Il bambino nascosto' di Roberto Andò.

Barbera: «Non ci aspettavamo così tanti spettatori»

«La sorpresa di questo festival? Il numero degli accreditati e degli spettatori che non ci aspettavamo così numerosi». Lo ha detto il direttore della Mostra internazionale del Cinema di Venezia, Alberto Barbera, prima di entrare nella Sala Grande del Palazzo del Cinema, per la cerimonia finale. «Il nostro festival ha rivelato che questa è un'annata eccezionale per la bellezza e la qualità dei film», ha aggiunto Barbera. Quanto al mix di film di qualità e pop è stato «apprezzato dal pubblico, che ha capito il progetto che portiamo avanti da dieci anni». Il presidente della Biennale di Venezia, Roberto Cicutto, ha evidenziato che «il festival è andato benissimo ed hanno funzionato perfettamente le misure di sicurezza, grazie alle vaccinazioni e al green pass. Ed è stato riconosciuto che selezione dei film è stata di alta qualità». Cicutto ha detto che c'è un punto negativo solo a conclusione del festival: «la grande delusione è aver avuto per il secondo anno consecutivo il muro davanti al red carpet ma il prossimo anno speriamo di abbatterlo».

Giornate degli autori: tutti i vincitori

Le Giornate degli Autori, promosse da Anac e 100autori, sezione indipendente della Mostra di Venezia ha scelto i vincitori della 78esima edizione. La Giuria Ufficiale composta dai giovani europei del progetto 27 Times Cinema e presieduta dal duo di registe Mina Mileva e Vesela Kazakova ha assegnato, nell'ambito della Selezione Ufficiale, il GdA Director's Award a 'Imaculat' di Monica Stan e George Chiper-Lillemark con la seguente motivazione: «'Imaculat' è un film potente il cui messaggio è espresso meravigliosamente attraverso l'occhio della macchina da presa. Imaculat rappresenta la voce di due autori capaci di raccontare, attraverso interessanti scelte cinematografiche e una recitazione misurata, il percorso di una ragazza vittima della dipendenza. Il film si focalizza sull'interazione tra i pazienti di un centro di riabilitazione molto spesso in primo piano e lascia da parte il punto di vista dei medici del centro. Trattando anche temi come le relazioni tossiche e gli abusi, Imaculat rappresenta tutto ciò che il cinema dovrebbe essere secondo noi: uno specchio della società. Una società in cui le donne sono costrette nella claustrofobia dell'oppressione. Imaculat è un film di denuncia e ci sprona a guardarci negli occhi, ci fa vergognare, arrabbiare e desiderare di lottare per un mondo migliore. Come giovani, crediamo che questo film potente sia allo stesso tempo fragile quanto i suoi personaggi e vogliamo esserne ambasciatori per diffondere la sua voce grazie al GdA Director's Award che abbiamo scelto di attribuirgli». In accordo con le Giornate degli Autori, Mina Mileva e Vesela Kazakova hanno inoltre scelto di assegnare una Menzione speciale delle Presidenti al film a 'Shen Kong' di Chen Guan con la seguente motivazione: «Umorismo, freschezza, audacia e assenza di confini artistici raramente convivono nel cinema d'autore. Questo fine lavoro riesce a evo-care riflessioni filosofiche sulla solitudine, l'isolamento, l'amore, la tenerezza e il senso della vita. Auguriamo a Chen Guan di non perdere mai questa libertà artistica interiore che non può essere censurata». Il Premio del Pubblico Bnl promosso da Bnl Gruppo Bnp Paribas va a 'Deserto Particular' di Aly Muritiba. Bnl ha inoltre assegnato un Contributo per la Sceneggiatura a Alessandro Cassigoli, Casey Kauffman, Vanessa Picciarelli per Californie con la seguente motivazione:«Per il soggetto estremamente attuale che accompagna in un arco di tempo di cinque anni una giovane originaria del Marocco, in bilico tra scelte, desideri e ricerca di identità nello scenario complesso del Sud Italia».

La giuria, composta da Federico Babini, Piotr Czerkawski, Meryl Moser e Andrea Stosiek ha assegnato il Label Europa Cinemas a 'Californiè di Alessandro Cassigoli, Casey Kauffman. «La nostra scelta- di Californie di Alessandro Cassigoli e Casey Kaufmann come film vincitore del Label Europa Cinemas di quest'anno qui a Venezia - si legge nelle motivazioni - è stata assolutamente unanime. Da un lato offre uno sguardo penetrante e universale sull'evoluzione di qualsiasi ragazza tra i 9 e i 14 anni, dall'altro questo sguardo è molto specifico nel mostrare come Jamila, una giovane immigrata marocchina, trova la propria strada in Italia. È tenero, umoristico e a volte duro, ma anche positivo. È il primo film di finzione dei registi, che attingendo alle loro radici nel documentario hanno realizzato un film molto coinvolgente e stimolante. Infine, vogliamo congratularci per l'interpretazione della giovane attrice protagonista - Khadija Jaafari - la vera forza trainante del film».

Il Premio Siae al Talento Creativo va a Elisa Fuksas per il documentario 'Senza finè «per aver saputo raccontare la vicenda personale di una delle interpreti di culto della canzone italiana, Ornella Vanoni, in un documentario che ne raccoglie la testimonianza con grazia e verità e a Francesco Lettieri per il film 'Lovely Boycon'. Assegnato dalla giuria composta da composta da Laura Delli Colli (presidente dei Giornalisti Cinematografici Italiani SNGCI), Antonella Nesi (Adnkronos), Marina Sanna (Cinematografo.it, La rivista del Cinematografo), Stefania Ulivi (Corriere della Sera), Alessandra Vitali (Repubblica), Giuseppe Fantasia (Huffington Post, Il Foglio) e Carola Carulli (Tg2), il Sountrack Stars Award 2021 è andato a Ornella Vanoni per 'Senza finè di Elisa Fuksas mentre il premio per l'inclusione Edipo Re assegnato dalla giuria composta da Paolo Giordano, Lucia Mascino e Giovanni Truppi a 'Al Garib' di Amer Fakher Eldin con la seguente motivazione: »Al Garib riesce nell'impresa di raccontare una doppia marginalità̀, quella di un popolo e quella di un individuo rispetto al suo stesso popolo. I dettagli su cui Ameer Fakher Eldin si concentra, per la loro eleganza e per il nitore delle immagini, ci sono rimasti intatti nella memoria dopo molte ore, ancora a distanza di giorni dalla visione, e siamo certi che dureranno a lungo«. La giuria del premio collaterale 'Autrici under 40' dedicato a Valentina Pedicini a cura di »Venezia a Napoli. Il cinema esteso« composta da Antonella Di Nocera (direttrice Venezia a Napoli. Il cinema esteso), Titta Fiore (giornalista e critico cinematografico), Francesca Manieri (sceneggiatrice), Anna Masecchia (docente di cinema Università degli Studi di Napoli), Cristina Piccino (giornalista e critico cinematografico) ha assegnato la Miglior sceneggiatura a Monica Stan per Imaculat di Monica Stan e George Chiper-Lillemark »per la precisione del racconto, la violenza e la profondità̀ delle relazioni, per la messa in discussione del paradigma dell'amore romantico e la capacità di interrogare l'ambiguità consustanziale di cura e violenza, per l'abilità infine di generare nello spettatore un interrogativo che ha la potenza di un cortocircuito: quale è il nesso che lega la purezza e il male assoluto? Si può essere puri senza essere spietati?«.