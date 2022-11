Luca Argentero, la moglie svela i suoi problemi di salute: «Doveva essere operato». Come sta l'attore

Le riprese della terza stagione “Celebrity Hunted – Caccia all’uomo”, il reality show targato Amazon, si sono rivelate più difficoltose del previsto per il problema di salute che ha colpito Luca Argentero. A rivelarlo è la moglie Cristina Marino, incinta del loro secondo figlio, in un'intervista a DiPiù Tv, riportata da Sussidiario.

Luca Argentero e la moglie Cristina: «Gianni Morandi e Anna sono il nostro esempio come coppia»

Luca Argentero e il «serio problema di salute»

«Mentre giravamo Luca ha avuto un serio problema di salute, un problema alla schiena», ha raccontato Cristina Marino, al sesto mese di gravidanza. «Ha iniziato a provare dolore. A zoppicare. Per quanto lo amo lo avrei portato in braccio vedendolo così sofferente. E mi sono preoccupata molto per lui».

Nessuna caduta, nessun taruma, solo il riacutizzarsi di una patologia di cui avvea sofferto in passato. «Era un problema che aveva e che, dopo un periodo in cui stava meglio, purtroppo è tornato inaspettatamente alla ribalta nel bel mezzo della lavorazione di Celebrity Hunted», di cui i due attori sono protagonisti. «È un programma molto bello, in cui escono aspetti poco noti dei partecipanti». Insieme a loro nel cast anche Salvatore Esposito e Marco D’Amore di “Gomorra”, Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackals, i cantanti Rkomi e Trama, e Katia Follesa.

«Sembrava che dovesse essere operato ma poi, almeno per ora, ci hanno detto che può andare avanti senza finire sotto i ferri», ha concluso Cristina Marino, che durante le riprese si è molto spaventata per le condizioni del marito. Per fortuna allarme rientrato.