"Mamma ho perso l'aereo", quanto era ricca la famiglia McCallister protagonista del film? La risposta sorprende tutti

Dopo pranzo di Natale, tombola e giochi da tavolo, è consuetudine mettersi sul divano insieme alla famiglia a guardare un bel film di Natale. E per tanti la scelta ricade su “Mamma Ho perso l’aereo”.

Il film, che vede come protagonista le avventure di Kevin McCallister (interpretato da Macaulay Culkin), uscito nel 1990, è ancora in vetta alle classifiche dei film più visti durante il periodo natalizio.

Guardando il film, però, non può che sorgere un importante quesito: “Ma quanto era ricca la famiglia McCallister?”

Il dubbio non proviene da una semplice voglia di farsi “gli affari” dei protagonisti, ma da una serie di fattori, messi in risalto dal film, che hanno suscitato questo interrogativo in numerosi spettatori. Per fortuna, questo Natale, un gruppo di economisti contattati dal New York Times è venuto in soccorso.

Parlano i dati



Secondo i “conti ipotizzati”, la famiglia McCallister faceva parte di quel famoso 1%: una piccola fetta di persone a cui appartenevano i più ricchi del mondo, con un salario annuo che oggi corrisponderebbe a un milione di dollari.

La loro bella casa, presa infatti di mira dai ladruncoli del film, era situata in uno dei quartieri più ricchi di Chicago, il Lincoln Avenue a Winnetka.

E non abbiamo ancora citato il viaggio a Parigi, che nel film, vede coinvolta tutta la numerosissima famiglia… o quasi. Insomma la risposta alle nostre domande è arrivata:

Sì, i McCallister di “Mamma ho perso l’aereo” erano ricchissimi, e non solo, secondo le stime, appartenevano a una delle famiglie più ricche degli Stati Uniti.