Titanic, ex attore riceve ancora i diritti d'autore 25 anni dopo

Reece Thompson, che ha interpretato il ruolo di un bambino irlandese nel film Titanic, riceve ancora i diritti d'autore, 25 anni dopo la registrazione. Quando Reece ha recitato quel ruolo, aveva solo cinque anni e poi non ha proseguito la carriera di attore. Reece ha interpretato la storia di un giovane passeggero di terza classe che muore insieme alla madre e alla sorella dopo l'affondamento del Titanic. La sua parte nel film era breve, ma importante perché rifletteva la realtà di molti passeggeri di terza classe.

Oggi, Reece è direttore marketing per Brian Head Resort, un impianto di sci e snowboard nello Utah, USA. Secondo The Mirror, l'uomo ha raccontato che non ricorda il suo ruolo nel film Titanic.

La carriera di attore di Reece è iniziata molto presto come modello, dopo aver vinto un concorso. Quell'agente fece scegliere sua madre tra due ruoli: recitare in una pubblicità di una stazione di servizio o l'opportunità di recitare in Titanic. «Si è rivelato essere uno dei più grandi film della storia, quindi è piuttosto bizzarro col senno di poi», ha detto Thompson a Business Insider.