Coldplay, tutte le curiosità sul soggiorno della band a Napoli

I Coldplay sono arrivati a Napoli ormai da qualche giorno, li abbiamo visti visitare Pompei, passeggiare e cenare una pizza sul lungomare; quindi immergersi in una meritato relax prima del concerto evento che li vedrà protagonisti il 21 e il 22 giugno allo stadio Diego Armando Maradona.

La band tra le più amate al mondo sta soggiornando al Romeo Hotel in via Cristoforo Colombo, albergo di lusso che ha soddisfatto tutte le rischieste fatte dai membri del gruppo e dal loro staff. I Coldplay hanno in più occasioni dimostrato di essere molto attenti e impegnati sulle problematiche riguardanti inquinamento e ambiente, a dimostrazione di ciò Chris Martin ha chiesto alla direzione dell'albergo: stanze plastic free, con deumidificatori, servizi per il wellness e anche una particolare acqua.

La band, con famiglie, staff e manager, hanno occupato circa 30 camere e addirittura alcune aree dell'hotel sono state chiuse per perttere loro una maggiore riservatezza. I Coldplay hanno con loro uno chef personale, come loro abitudine durante i tour.

Inoltre, la stanza in cui Chris Martin alloggia con la moglie Dakota Johnson è la lussuosa «suite giapponese con giardino zen».

Relax totale quindi per il leader della band, che ha anche molto apprezzato la SPA Sisley Paris richiedendo di poterla usare anche fuori orario. E fuori orario è stata e sarà anche usata il centro fitness di oltre 300 metri quadrati che ha a disposizione l'hotel.