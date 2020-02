Coronavirus, Fedez influenzato rassicura i fan: «Non facciamoci prendere dall'isterismo»

Fedez e Chiara Ferragni vivono a Milano e seguono attentamente le notizie sul Coronavirus. Il cantante ha scelto di veicolare quelle di servizio sui social e ha ammesso: «In tanti mi state scrivendo preoccupati, sì sono influenzato, ma non facciamoci prendere dall'isterismo». Poi si rivolge alla moglie seduta sul divano e intenta a leggere sullo smartphone: «Sei in ansia?»

Poco prima aveva predisposto tutto per inveire contro i tentativi di speculazione e l'impennata dei prezzi di amuchina e gel disinfettanti. Cosa che è rientrata subito dopo. Nelle stories di Instagram denuncia qualche disservizio nei numeri di servizio e di emergenza della Regione Lombardia: «Mi arrivano messaggi, pare che il numero verde non funzioni a dovere», scrive sui social il rapper taggando il sindaco Beppe Sala.



Fedez ha anche postato il messaggio di un follower in cui dice che «i centralini 112 della Lombardia sono in tilt perché tutti stanno telefonando, non per emergenze ma per informazioni sul Coronavirus. Regione Lombardia ha istituito il numero verde 800 8945545 in modo da liberare il 112».

Ultimo aggiornamento: 12:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA