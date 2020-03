Coronavirus, morto Alan Merrill degli Arrows: sua la hit "I love rock'n'roll"

Il coronavirus ha colpito anche il frontman degli Arrows: è morto infatti Alan Merrill, uno degli autori, nel 1975, insieme al chitarrista e compagno di band Jake Hooker, della celeberrima "I Love Rock'n'Roll". Aveva 69 anni (brano poi che avrebbe avuto un enorme successo nella interpretazione di Joan Jett and The Blackhearts nel 1982).

A dare l'annuncio della scomparsa è stata la figlia Laura con un messaggio su, queste le sue parole: «Mi hanno dato due minuti per dargli il mio addio prima di uscire. Sembrava tranquillo e quando me ne sono andata c'era ancora un barlume di speranza che non sarebbe stato una nota sul lato destro dello schermo delle notizie della CNN/Fox».