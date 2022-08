Demi Lovato pubblica il nuovo album Holy Fvck: « Ho ritrovato la gioia che mi mancava»

Musicista, attrice e autrice di best-seller del New York Times, nominata ai Grammy e vincitrice di numerosi premi Demy Lovato è tornata con ottavo album di studio dal titolo Holy Fvck. Con un pubblico di oltre 215 milioni di persone sui social media e quasi 30 miliardi di stream guadagnati in tutto il mondo, la Lovato ha conquistato il pubblico con una voce potente e una capacità di scrittura innovativa.

Holy Fvck, il nuovo album di Demi lovato (Credits Brandon Bowen)

Demi Lovato ha pubblicato il suo atteso ottavo album di studio dal titolo Holy Fvck. Composto da 16 tracce, l’album è un viaggio sonoro fondato sulle radici rock e pop-punk e illustra una retrospettiva sincera e ironica delle sue personali esperienze di vita.

"Holy Fvck" include le canzoni già pubblicate "29", "SUBSTANCE", "SKIN OF MY TEETH" e i contributi di Yungblud, Royal & The Serpent e Dead Sara.«Nel realizzare Holy Fvck - ha raccontato la cantante - ho voluto esplorare la dicotomia che tutti noi affrontiamo tra idee e sentimenti: tra il bene e il male, santo e cattivo, rabbia e amore. L'album è un viaggio profondamente personale che inizia con il dolore e la rabbia e si conclude con il recuperare ciò che sono. Mi ha dato la libertà di esprimermi in modi che non sapevo fossero possibili e di trovare la gioia che mi mancava quando facevo musica. È catartico e radicato, ma anche esaltante e divertente. Non so dove sarò nella vita tra un anno, o tra cinque o dieci anni - ma quello che so è che questo disco è esattamente dove sono ora, e ne sono dannatamente orgogliosa. Spero che lo siano anche tutti coloro che lo ascoltano».

Con sette album in studio all'attivo, tutti entrati nella Top 5 della Billboard 200 e quattro che vantano oltre un miliardo di stream su Spotify, Demi Lovato ha appena pubblicato l’ottavo album di studio, "Holy Fvck" un viaggio sonoro fondato sulle radici rock e pop-punk dove la Lovato mostra una retrospettiva sincera ma ironica delle proprie esperienze di vita. Autenticità e vulnerabilità, sono i principali caratteri della sua crescita trasformativa che ha voluto portare in due celebri documentari, Simply Complicated del 2017 e Dancing with the Devil del 2021. Demi è ambasciatrice ufficiale di Global Citizen per la salute mentale, con particolare attenzione alle comunità vulnerabili di tutto il mondo.

HOLY FVCK TRACK LIST

FREAK (FT. YUNGBLUD)

SKIN OF MY TEETH

SUBSTANCE

EAT ME (FT. ROYAL & THE SERPENT)

HOLY FVCK

29

HAPPY ENDING

HEAVEN



CITY OF ANGELS

BONES

WASTED

COME TOGETHER

DEAD FRIENDS

HELP ME (FT. DEAD SARA)

FEED

4 EVER 4 ME