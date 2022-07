Ermal Meta, paura per la sua salute: « Mi si gonfiano parti del viso e della testa»

Ermal Meta spaventa i suoi follower. Su Instagram il cantante si è trovato costretto ad annullare i suoi eventi pubblici per via di un problema di salute. Il cantautore non è ancora riuscito a chiarire le cause degli improvvisi gonfiori in alcune parti del viso e della testa che lo stanno facendo preoccupare non poco. Ermal Meta mostra il suo volto nelle storie per giustificare il suo improvviso forfait.

Il problema sussiste

«Sono diversi giorni mi si gonfiano vari parti del viso e della testa. Dapprima credevo si potesse trattare di un colpo d'aria, ma non è così. Ieri mattina mi sono svegliato peggio del solito e stamattina idem», ha scritto Ermal Meta nella prima Instagram Stories di oggi, per poi proseguire il suo racconto pubblicando due foto in cui riprende il gonfiore evidente attorno all'occhio e il suo volto provato da una situazione spiacevole.

Il forfait agli eventi pubblici

Proprio a causa delle sue condizioni di salute, Ermal Meta è stato costretto a venire meno ad alcuni impegni di lavoro. «A malincuore - si legge ancora - mi vedo costretto ad annullare gli appuntamenti di Peschici e del Giffoni in quanto devo approfondire e soprattutto risolvere la situazione. Mi dispiace molto. Chiedo scusa agli organizzatori degli eventi e ai fan. Ci vediamo presto».