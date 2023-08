Toto Cutugno, Ermal Meta canta "L'italiano" in vacanza in Albania: «Ti abbiamo voluto bene su entrambe le sponde dell'Adriatico». Video

Ermal Meta rende omaggio a Toto Cutugno, scomparso ieri all'età di 80 anni. Il cantante, in vacanza in Albania (suo Paese d'origine), ha canto "L'italiano" in un ristorante di Tirana insieme a una piccola banda della città. Ermal Meta ha poi condiviso il video di questo emozionante momento sui social. «Ieri sera, con la mia famiglia e degli amici, siamo andati a mangiare in questo tipico ristorante albanese a Tirana - spiega il cantante su Twitter -. C’era una piccola banda della città che suonava. Mi hanno chiesto di cantare qualcosa e tutti insieme abbiamo reso omaggio ad uno dei più grandi musicisti italiani scomparso ieri».

L'omaggio di Ermal Meta a Toto Cutugno

Ieri sera, con la mia famiglia e degli amici, siamo andati a mangiare in questo tipico ristorante albanese a Tirana. C’era una piccola banda della città che suonava. Mi hanno chiesto di cantare qualcosa e tutti insieme abbiamo reso omaggio ad uno dei più grandi musicisti italiani… pic.twitter.com/4DD8aNg341 — Ermal Meta (@MetaErmal) August 23, 2023

Il post si conclude con una frase che fa capire quanto Cutugno fosse apprezzato anche fuori dall'Italia: «Riposa in pace Toto, ti abbiamo voluto tutti bene su entrambe le sponde dell’Adriatico».

La piccola esibizione è stata salutata dai clienti del ristorante con un lungo ed emozionante applauso.