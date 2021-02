Fedez chiede perdono a Francesca Michielin dopo la gaffe di Sanremo

Fedez chiede Perdono a Francesca Michielin dopo qualche giorno di assenza su Instagram a causa della gaffe sulla pubblicazione della canzone in gara per Sanremo. Il rapper ha deciso di staccare dai social fino a comparire oggi con un mazzo di fiori per la collega e compagna di avventura nel prossimo Festival della canzone italiana dal quale ha rischiato la squalifica.

APPROFONDIMENTI IL CANTANTE Fedez sparisce da Instagram, poi Chiara Ferragni rivela: «Ha la... IL FESTIVAL Sanremo 2021, Fedez e Francesca Michielin parteciperanno. Rai:... IL CASO Fedez squalificato da Sanremo? Svelata per errore parte della canzone...

Non solo una storia ma anche un post in cui si vede Fedez sorridente che prova a recuperare con un mazzo di rose e la faccia della Michielin poco convinta. Sicuramente un modo ironico di tornare sui social, di chiedere scusa alla collega e al loro pubblico e a tutti coloro che li stanno accompagnando in questa esperienza. Il viso contrariato di Francesca però dice molto e lo esprime anche in uno dei commenti dove precisa: «L'ultima foto prima di confiscarti il telefono», perché se la fiducia professionale non è venuta meno, forse quella social sì. E come darle torto.

Fedez squalificato da Sanremo? Svelata per errore parte della canzone in gara, la Rai avvia le verifiche

Proprio Fedez qualche giorno fa ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune storie in cui provava con Francesca la loro canzone per Sanremo. Una delle regole fondamentali della manifestazione canora è che i testi siano degli inediti, quindi mai ascoltati prima della diretta sul palco. Fedez ha messo le foto delle prove, in modalità silenzioso, quindi di fatto non si sentiva nulla, se non fosse per un piccolo errore che è sfuggito. Una storia aveva infatti ancora l'audio e si sono sentiti per pochissimo tempo pochi secondi del testo in gara.

La cosa più bella che mi regala Instagram oggi:

Fedez che regala dei fiori a Francesca Michelin con sotto Xdono di Ferro. Fede cerca di non fare più cazzate!! pic.twitter.com/uEuDSLTO2R — Beth👻 (@Beth_1_2_) February 4, 2021

Ultimo aggiornamento: 13:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA