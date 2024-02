Sanremo 2024, proposta di matrimonio sotto la pioggia: «Succede di tutto davanti all'Ariston»

Il teatro dell'Ariston è diventato la scenografia perfetta per un momento magico, sopratutto con la pioggia che rende tutto più romantico. Le telecamere di Viva Rai2 sono riuscite a catturare la dolcissima proposta di matrimonio di un ragazzo a Sanremo perché si sa, «in questa settimana può succedere di tutto».

In attesa di scoprire chi trionferà sul palco dell'Ariston, fuori dal teatro c'è chi compie il "grande gesto".

Fiori d'arancio a Sanremo ma non per gli artisti! Se Annalisa ha già fatto il suo grande passo verso il matrimonio, c'è chi lo sta per compiere dopo la proposta di ieri sera di fronte l'Ariston.

Un ragazzo, sotto la pioggia sanremese ha approfittato dell'atmosfera magica e musicale che si respira in questa settimana, per tirare fuori dalla tasca del suo jeans una scatolina molto particolare che conteneva un anello di fidanzamento. La ragazza, sorpresa e imbarazzata si porta la mano alla bocca con stupore e pronuncia il fatidico «Sì».

E chissà, forse il loro primo ballo sarà sulle note della canzone vincitrice della 74esima edizione del Festival di Sanremo.