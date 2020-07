Ghali, addio alla top model: weekend romantico con la nuova fidanzata. Ma la gonna è troppo corta...

Ghali lascia la modella MariaCarla Boscolo e si fa soprendere con la nuova fidanzata. Una ragazza mora dal nome ancora misterioso, che con il suo vestitino corto ha dato del lavoro aggiuntivo ai paparazzi.



Il trapper, che ha recentemente pubblicato il suo nuovo album, Dna, ha messo fine alla sua relazione con la sue ex, di professione modella, per trovarsi una nuova fidanzata. Una donna mora, come dimostrano le foto pubblicate da “Vero”, dal nome ancora sconosciuto con cui ha trascorso un romantico weekend nella città degli innamorati, Venezia.



La coppia passeggia per le vie della città, ma fra un abbraccio e un bacio, il vestito della nuova fiamma di Ghali si alza un po’ troppo, dando luogo a un involontario incidente hot prontamente immortalato dal paparazzo appostato.



Ultimo aggiornamento: 21:04

