Una notizia a sorpresa ha coronato l'ultima data del tour di Gigi D'Alessio ieri sera a Milano al Mediolanum Forum tutto esaurito per l'occasione: pochi minuti prima di salire sul palco l'artista ha infatti annunciato sui suoi canali social due nuove date di «Gigi - Uno come te - L'emozione continua» a giugno 2024 in Piazza del Plebiscito a Napoli. Ai cinque appuntamenti già in calendario il 7, 8, 9, 14 e 15 giugno si aggiungono anche l’11 e il 12 giugno: 7 serate di festa e musica nella sua città dopo il record di 30.000 biglietti venduti in meno di 24 ore per i concerti 2024, il successo dei concerti-evento del 2022 per i 30 anni di carriera e i 5 sold out collezionati nel 2023, con il boom di ascolti per il programma trasmesso su Raiuno. L'annuncio arriva a conclusione di un'estate trionfale per Gigi, partita proprio da Piazza del Plebiscito e proseguita con 42 concerti tutti esauriti da nord a sud, date raddoppiate, triplicate e addirittura quintuplicate. Dopo il live a Verona a 18 anni esatti dalla sua prima volta sul palco dell'Arena e gli appuntamenti nei palasport, Gigi è pronto a prendere il volo per Stati Uniti e Canada.

I biglietti per le nuove date napoletane saranno in vendita dalle 16 di oggi.