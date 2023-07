Il tour mondiale di Laura Pausini raddoppia ad Eboli

Piovono date. Com'è noto, Laura Pausini riesce a fare cose che ad altri risultano complicate, come festeggiare 30 di carriera con un'incredibile maratona live, tra New York, Madrid e Milano, e sfidare il diluvio, con buona pace delle polemiche, nelle date veneziane dell’Anteprima World Tour. Tre sold out nella piazza più suggestiva del mondo (San Marco), che si aggiungono alle nuove tappe del tour mondiale (dopo l'altra anteprima a Plaza de España, Siviglia) che partirà a dicembre da Roma. Un gran ritorno live per la cantante di Solarolo, che non va in tournée dal 2019, e che toccherà anche Eboli, con un sorprendente raddoppio, previsto per il 26 e 27 dicembre (uniche date campane!).

«È la cosa che mi è mancata di più in assoluto – afferma Pausini - e, quando con Paolo, mio marito, abbiamo pensato al nostro viaggio di nozze, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito entrambi che il miglior modo per festeggiare ed essere davvero felici era ritornare sul palco.

Il nuovo tour mondiale quindi sarà il nostro lungo viaggio di nozze!».

Sarà poi nel resto d’Europa (Madrid, Barcellona, Lisbona, Bruxelles, Parigi, Zurigo e Stuttgart), in Sud America (Città del Messico, Monterrey, Quito, Buenos Aires, San Paolo, Lima e Bogotà) e poi in USA (Miami, Houston, Chicago, Los Angeles e Orlando) per poi ritornare a New York, da dove la maratona del trentennale ha avuto inizio, questa volta nella suggestiva cornice del Madison Square Garden. Info biglietti www.friendsandpartners.it