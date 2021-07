Laura Pausini annuncia un docufilm per Amazon: «C’era una cosa che non avevo mai raccontato...»

Dopo il mancato Oscar per "Io sì (Seen)", la canzone interpretata nel film "La vita davanti a sé" di Edoardo Ponti con Sophia Loren, Laura Pausini non demorde. Anzi, rilancia. Annunciando la collaborazione con Amazon Prime Video per un film originale che la vedrà protagonista. Sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in 240 paesi e territori in tutto il mondo. Arriverà in concomitanza con il nuovo album di inediti della voce de "La...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati