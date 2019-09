Musica, ecco le dieci canzoni per dare il benvenuto a settembre più famose della storia

Domenica 1 Settembre 2019, 15:51 - Ultimo aggiornamento: 01-09-2019 16:34

Considerato da molti il periodo dell'anno in cui qualcosa finisce, il mese di settembre è allo stesso tempo per molti quello in cui qualcosa comincia, il mese della rinascita e del nuovo inizio. Settembre è anche il mese più citato nelle canzoni italiane e straniere.Dall'espressività di Barry White alla forza di Luca Carboni, passando per l'immortale Antonello Venditti fino ad arrivare ai Green Day, vediamo allora come salutare la bella stagione con le 10 canzoni di settembre più famose nella storia della musica.. Peppino Gagliardi è un autore, musicista e cantante napoletano. Lo spartiacque artistico della sua carriera è rappresentato proprio dal brano “Settembre” che, uscito nel 1970, vende moltissimo.Il 1978 è un anno d'oro per il gruppo statunitense degli Earth, Wind & Fire e si conclude con “September”, un grandissimo successo inserito nell'album The Best of EWF, che inevitabilmente conquista il doppio disco di platino.Con oltre 100 milioni di dischi venduti nel mondo, il re nero Barry White ha segnato con la sua musica la storia di intere generazioni. September (When I First Met You) è una delle sue canzoni più espressive e appartiene all'album “The Man”, del 1978.“September morn” è una splendida canzone di Neil Diamond, cantante americano che ha avuto grande successo tra gli anni Sessanta e gli Ottanta. Il brano è stato pubblicato all'interno dell'omonimo album nel dicembre del 1979.Alberto Fortis incontra negli anni Ottanta un grande successo grazie al suo terzo album, “La grande grotta” che, uscito nel 1981, si rivela essere il suo album più venduto anche grazie al singolo “Settembre”.Il trombettista e cantante Chet Baker, nato in Oklahoma, è stato il principe del cool jazz. Ha vissuto, nel corso della sua carriera, momenti di gloria e altri decisamente più spenti. “September Song”, del 1983, è uno dei suoi brani migliori.Antonello Venditti non ha bisogno di presentazioni: la sua “Settembre” presenta il tipico sound del cantautore romano e appartiene all'album Venditti e segreti, pubblicato nel 1986.Il gruppo inglese The Cure ha raggiunto un grandissimo successo all'inizio degli anni Duemila. “The Last Day Of Summer” appartiene all'album Bloodflowers, pubblicato nel febbraio del 2000.“Settembre” è un branodel 2003 di Luca Carboni e si inscrive in quel percorso di maturazione che porterà il cantautore bolognese ad essere oggi uno dei più apprezzati del'intero panorama musicale italiano.“Wake Me Up When September Ends” è un singolo del gruppo musicale pop punk statunitense Green Day uscito nel giugno 2005. Il brano è stato scritto dal cantante del gruppo, Billie Joe Armstrong, per il padre deceduto per un cancro nel settembre del 1982.