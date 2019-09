Lucio Battisti, in streaming è subito boom: cinquantamila follower su Spotify

Lunedì 30 Settembre 2019, 19:39 - Ultimo aggiornamento: 30-09-2019 19:40

Da quando, dalla mezzanotte del 29 Settembre, Lucio Battisti è approdato su Spotify, la playlist «This is Lucio Battisti» è stata la più ascoltata ieri e, in poco più di 24 ore, ha raccolto più di 50.000 di followers. Lo rende noto Spotify.Ma non è tutto: sedici delle tracce rilasciate ieri di Battisti sono già nella top 200 di Spotify; tra le favorite degli utenti troviamo alcuni dei suoi brani più belli e famosi, come "29 settembre", "Mi ritorni in mente", "Il mio canto libero", "La canzone del sole" e "Penso a te".«Dopo più di vent'anni dalla sua scomparsa, Battisti è tornato a vivere attraverso le sue canzoni e noi di Spotify siamo orgogliosi di rendergli onore, facendolo conoscere alle nuove generazioni e riportando indietro nel tempo chi invece non l'ha mai dimenticato», si legge in una nota di Spotify Italia.Boom di ascolti anche su su TimMusic. Nella sola giornata di domenica le sue canzoni sono state le più ascoltate anche sulla piattaforma di musica in streaming di Tim triplicando il dato di ascolto delle hit delmomento.Nel complesso TimMusic ha registrato un incremento di ascolti del 14%, sia in termini di Users che di Streaming, rispetto alle domeniche precedenti. Lucio Battisti è stato in assoluto l'artista più seguito con il 7% degli streaming totali e la canzone del suo repertorio più ascoltata è stata "29 settembre".Da ieri TimMusic dedica ampio spazio alla produzione musicale di Lucio Battisti con una Home Page personalizzata e la sezione dedicata "Momento Lucio Battisti", con sei playlist esclusive: Lucio BattistiIl meglio di, Lucio Battisti e le donne, Lucio Battisti l'innovatore, Lucio Battisti e l'amore, Lucio Battisti l'ecologista, Lucio Battisti e il futuro.