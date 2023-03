Noyz Narcos pronto per Scampia con Red Bull 64 Bars

«Prendermi du’ spicci dopo quel che ho fatto pe’ l'hip hop

Doppio platino non so’ contento che no».

Protagonista del secondo episodio della nuova stagione di «Red Bull 64 bars» è Noyz Narcos, con un brano inedito prodotto da Sine, disponibile sul canale YouTube Red Bull Droppa.

Considerato uno dei maggiori esponenti di sempre della scena hip-hop/hard-core italiana, Noyz Narcos è al suo primo Red Bull 64 Bars. Al suo fianco Sine, suo producer di fiducia per 64 barre di libertà espressiva, senza ritornello, senza concessioni al mainestram. Dopo il successo del 2022, «Red Bull 64 bars live» tornerà in piazza Ciro Esposito a Scampia, Napoli per la sua seconda edizione il 7 ottobre 2023. I protagonisti annunciati oltre a Noyz Narcos sono Geolier, Lazza, Rose Villain, Salmo e Miles.