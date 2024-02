Mare Fuori 4, «Rosa» è il nuovo singolo di Raiz

E' disponibile su tutte le piattaforme streaming «Rosa», nuovo singolo di Raiz, canzone scritta per la quarta stagione di mare fuori, la fortunata serie tv che torna con nuovi episodi dal 01 febbraio 2024 in streaming gratuito su Raiplay e dal 14 febbraio in prima serata su Rai 2.

Stavolta Raiz, che nella serie impersona l’iconico boss Salvatore Ricci, parla direttamente per bocca del suo personaggio dedicando a sua figlia Rosa versi in cui racconta di un sogno ove insieme cambiano il loro futuro, lasciandosi alle spalle la malavita.



Un sogno che dura lo spazio di una notte.

«Ho sempre pensato a mia figlia come se fosse un fiore» afferma Raiz «Quando nella seconda stagione di mare fuori al mio personaggio è stata attribuita una figlia, per di più di nome Rosa, è scattato uno strano meccanismo di auto-identificazione che si esprime al suo massimo in questa canzone. Salvatore Ricci racconta di un sogno che ha fatto: un impossibile domani di riscatto, redenzione e amore paterno, ma la sua voce è la mia che canta per mia figlia cinquenne.»





La produzione artistica di Rosa è stata affidata a Paolo Baldini, noto producer dub / reggae che con Raiz condivide anche la presenza negli Almamegretta, Giuseppe De Trizio che ha registrato chitarre e mandolina e Luigi Patruno.

Parallelamente alla sua presenza sullo schermo, Raiz sarà anche sul palco per alcuni concerti nei quali proseguirà nella presentazione del suo ultimo album «Si ll’ammore è ‘o ccuntrario d’’a morte», l’omaggio alla musica e alla poetica di Sergio Bruni uscito a febbraio 2023 e da allora presentato con successo nei più importanti teatri italiani