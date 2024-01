Tananai coi baffi prova a sdrammatizzare, Big Mama lo zittisce: «Che noia, fai ancora battute grassofobiche nel 2024»

Tananai sarà uno dei cantanti che si esibiranno in piazza Colombo a Sanremo, insieme ad altri 4 artisti, Lazza, Rosa Chemical, Paola&Chiara e Arisa. Il cantante che ha conquistato i cuori dei suoi fan con il brano "Tango" durante la sua ultima partecipazione a Sanremo, ha pubblicato una foto ritoccata in cui ha parecchi chili in più. «Spero di rimettermi in forma», ha scritto pensando di fare una battuta, ma non tutti hanno lo stesso humor e in molti lo hanno accusato di essere «grassofobico».

Il cantante cerca di sdrammatizzare con una storia Instagram in cui porta i baffi e la didascalia: «baffofobico», ma la polemica non si placa.

«Tranquilli, mi sto allenando anche per reggere il peso di chi fa ancora battute grassofobiche nel 2024, che noia!» ha commentato Big Mama, una delle artiste protagoniste della nuova edizione di Sanremo, alla quale non è andata molto a genio la battuta di Tananai. Da sempre Big Mama si fa portatrice di ideali di bellezza che va oltre gli stereotipi e le taglie, nonostante sia stata spesso vittima di bullismo, come ha detto in una recente intervista al Corriere della Sera: «Mi capita sempre, il bullismo è stato pane quotidiano nella mia vita.

Come reagisco? Vorrei fare tante cose, urlare, dire cose cattive, a volte mi sento spinta a fare qualcosa di fisico. La rabbia è un’emozione, è normale provarla ma poi sto in silenzio. La non curanza è diventata la mia arma, perché sprecare energie per persone così non mi renderebbe diversa da loro».