Ultimo, il tour negli stadi rimandato alla prossima estate: al San Paolo 12 e 13 giugno 2021

Ultimo aggiornamento: 12:54

La nuova data zero è per il 4 giugno 2021 a Bibione, il cantante romano sui social ha salutato i suoi fan e scrivendo tutta la sua voglia di tornare presto a cantare.«Spero con tutto me stesso che il tempo che ci separa passi il più in fretta possibile. Non solo per me ma per tutti coloro che lavorano con la musica e per tutti voi, che avete bisogno di musica quanto noi che stiamo sul palco. L’amore che provo per voi che mi sostenete è la ragione principale per cui. Voi che siete lì sotto e scegliete di urlare con me quelle sensazioni che spesso sbagliando teniamo dentro! Un concerto è come una seduta dallo psicologo, ma senza entrare in punta dei piedi nel suo ufficio sperando che il paziente prima non ci veda, magari riconoscendoci (come se andare dallo psicologo fosse una vergogna...chissà perché). Insomma un concerto è spogliare se stessi senza paura di essere “scoperti”. La nostra forza è stata e sarà sempre il nostro patto d’amore, iniziato 3 anni fa e che non finirà mai. Torneremo. Nic».Ultimo sarà il più giovane artista italiano di sempre a esibirsi negli stadi, dove canterà live a partireIl tour farà poi tappa a Torino (Stadio Olimpico Grande Torino, 8 giugno), Napoli (Stadio San Paolo, 12 giugno sold out e 13 giugno), Firenze (Stadio Artemio Franchi, 16 giugno sold out e 17 giugno), Modena (Stadio Alberto Braglia, 21 giugno), Ancona (Stadio del Conero, 25 giugno), passando per Pescara (Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, 29 giugno), Milano (Stadio San Siro, 2 luglio e 3 luglio sold out), Bari (Stadio San Nicola, 8 luglio), e si concluderà il 18 luglio 2021 a Roma (sold out), con l’evento speciale di chiusura del tour al Circo Massimo.Venerdì 4 giugno 2021 || Bibione @ Stadio Comunale – DATA ZEROMartedì 8 giugno 2021 || Torino @ Stadio Olimpico Grande TorinoSabato 12 giugno 2021 || Napoli @ Stadio San Paolo – SOLD OUTDomenica 13 giugno 2021 || Napoli @ Stadio San PaoloMercoledì 16 giugno 2021 || Firenze @ Stadio Artemio Franchi – SOLD OUTGiovedì 17 giugno 2021 || Firenze @ Stadio Artemio FranchiLunedì 21 giugno 2021 || Modena @ Stadio Alberto BragliaVenerdì 25 giugno 2021 || Ancona @ Stadio del ConeroMartedì 29 giugno 2021 || Pescara @ Stadio Adriatico - Giovanni CornacchiaVenerdì 2 luglio 2021 || Milano @ Stadio San SiroSabato 3 luglio 2021 || Milano @ Stadio San Siro – SOLD OUTGiovedì 8 luglio 2021 || Bari @ Stadio San NicolaDomenica 18 luglio 2021 || Roma @ Circo Massimo – SOLD OUTSicilia || TBACon il tour negli stadi Ultimo sosterrà UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, che tutela e promuove in tutto il mondo i diritti di bambini e adolescenti, per contribuire al miglioramento delle loro condizioni di vita. Da sempre vicino agli ultimi, che ha scelto di ricordare fin dal nome d'arte e che sostiene con un impegno costante e concreto, il cantautore devolverà parte dell’incasso ricavato dall’acquisto dei biglietti ai progetti UNICEF in Mali, dove a febbraio 2020 è stato in missione insieme a una delegazione di Unicef Italia per visitare i progetti nati a favore della lotta contro la malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari.