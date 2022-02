Sanremo 2022, cameraman cade sul palco: paura in diretta

Non solo esibizioni a Sanremo 2022. Sul palco dell'Ariston, c'è stato un incidente in diretta tv. Durante l'esibizione di Cremonini, non è passato inosservata la caduta di un cameraman che è stato ripreso mentre inciampava e cadeva per terra. L'attimo è stato pubblicato su Twitter in un video.

Cremonini ha proseguito la sua esibizione, nonostante il cameraman che manovrava la telecamera fosse finito gambe all'aria sul palco dell'Ariston in eurovisione provocando l'inevitabile ironia dei fan del festival su twitter.