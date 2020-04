Coronavirus, amputata una gamba all'attore Nick Cordero

Ultimo aggiornamento: 20:32

L'attore di Broadwaysi sta riprendendo dopo che gli è stata amputata la gamba destra a seguito di complicazioni con. La star nominata alha combattuto contro il coronavirus per più di due settimane. Sua moglie,, ha tenuto informati i fan condividendo gli aggiornamenti sulla sua salute sul suo Instagram.Cordero, mentre era ricoverato in ospedale, ha iniziato ad avere problemi di coagulazione alla gamba destra: il sangue non riusciva fluire fino alle dita dei piedi. I fluidificanti che gli hanno dato per risolvere i problemi di coagulazione stavano influenzando la sua pressione sanguigna e causando sanguinamento interno nell'intestino, ha detto Kloots. Ora è ricoverato al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, dove vive con la sua famiglia.Kloots ha iniziato l'hashtagsue ha chiesto ai fan di inviare i loro video ballando e implorandolo di svegliarsi. Più tardi sabato, ha condiviso un aggiornamento secondo cui il suo intervento era andato bene. «Ha superato l'intervento chirurgico, il che è davvero grande perché ovviamente il suo corpo è piuttosto debole», ha detto la moglie. I loro amici hanno avviato una campagna GoFundMe per aiutarli a pagare i conti dell'ospedale e rendere accessibile la loro la sedia a rotelle. "Sono davvero distrutto ragazzi ... Voglio ringraziare chiunque abbia dato tutto ciò che poteva», ha detto tra le lacrime.