Alessandra e Rosita Celentano a Verissimo: «Se raccontassi delle cose sue, andremmo in fascia protetta. Lei è convinta di non avere le corna ma...»

Alessandra e Rosita Celentano sono state le prime ospiti della prima puntata di Verissimo del nuovo anno con Silvia Toffanin. Le due cugine, che hanno sempre dichiarato di essere molto legate e più che semplici parenti, hanno raccontato il loro rapporto che si è rinforzato sempre di più negli anni e, tra una battuta e l'altra, hanno anche accennato ai tradimenti e alla questione corna.

L'intervista di Alessandra e Rosita Celentano è cominciata con la figlia di Adriano che, riferendosi alla cugina, ha detto: «Se io racontassi delle cose sue, andremmo fuori la fascia protetta». Poi, la maestra di Amici ha continuato dicendo: «Sì, noi siamo amiche, sorelle, parenti, siamo tutto. C’è grande complicità che nasce dalla stima e ci divertiamo con niente, sembriamo due deficienti. C’è stato un periodo, però, in cui Rosita andava più d’accordo con Adriana, mia sorella, perché sono più vicine d’età, poi, ci siamo avvicinate anche noi. Quando noi siamo insieme facciamo sempre un po’ una testa così a chi ci ascolta. Noi siamo proprio così, ragazzine, vecchie, tanto legate. Ci piace stare a casa a guardare un film, mangiare le patatine, uscire a cena, ci raccontiamo tutto. Siamo entrambe molto dirette, magari negli anni, avremmo anche potuto essere più diplomatiche». Sulla diplomazia, Rosita ha detto ad Alessandra che ad Amici potrebbe anche essere più accorta nei giudizi e lei ha risposto: «Io parlo sempre di danza, tutto quello che dico è sempre riferito alla danza, non è mai un’offesa o un giudizio sulla persona. Solo che visto da fuori sembra qualcosa di terrificante, invece, per chi capisce, non è così».

Infine, Alessandra e Rosita Celentano, incalzate da Silvia Toffanin, hanno anche parlato d'amore e la figlia di Adriano Celentano ha confessato di essere sicura di avere avuto le "corna". La professoressa di Amici, invece, ha detto: «Io non credo di non avere mai avuto le corna, Rosita dice di sì perché pensa che tutti le abbiano, ma io ho avuto poche relazioni e sono sola da anni e, quindi, non penso di averle.

Se ho sofferto per amore? Sì, dopo la separazione da mio marito ma, poi, ho fatto un lavoro su me stessa e mi sono davvero ripresa bene. Non penso che l'amore arriverà di nuovo perché è tanti anni che sono da sola e sto bene così».