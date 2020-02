Amici 19, al via il serale ma cambia il giorno della diretta

Amici 19, il serale cambia il giorno della diretta. Ecco quando andrà in onda. E' ufficiale la fase finale di Amici di Maria De Filippi giunto alla 19ma edizione non andrà più in onda di sabato sera. Dopo tanti anni e soprattutto dove le ripetute richieste di Maria De Filippi il talent si sposta.

Il serale di Amici 19 non andrà più in onda di sabato ma si sposta al venerdì sera. La prima puntata del serale che verrà condotto da Maria De Filippi, andrà in onda il 28 febbraio e si scontrerà la nuova edizione de “La Corrida” di Carlo Conti su Rai uno. Resta per ora salda al sabato sera “C’è Posta per te” .

Al momento però non si sa ancora nulla sul meccanismo del serale della diciannovesima edizione di “Amici”, se ci saranno dei direttori artistici, oppure una giuria speciale. Quello che sappiamo è che al serale arriveranno in dieci.

