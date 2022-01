Amici 21, Arisa in imbarazzo per la domanda di Rudy: «Com'è questa storia col tuo partner a Ballando?»

Arisa torna ad Amici in veste di ospite. Nella puntata di oggi, la cantante ha stilato una classifica tra gli allievi di canto per decidere chi sarebbe andato in sfida. Maria De Filippi si è complimentata con lei per l’esperienza a Ballando con le Stelle, per la vittoria e per come ha ballato. Storico il rapporto di odio-amore tra Rudy Zerbi e Arisa, anche stavolta il prof di canto non ha esitato a stuzzicarla: «Poi c’è un’altra cosa, Maria non so se hai letto, che un po’ mi ha ingelosito, che c’è questa storia con il tuo partner di ballo…». Di fronte alla domanda sul suo partner, Vito Coppola, Arisa è rimasta in silenzio.

In un primo momento si è girata verso gli allievi, ha fatto una mezza smorfia e poi è scoppiata a ridere. Non solo, ha cominciato a sventolarsi il cartellino in faccia, quasi agitata e in imbarazzo. «Rudy sei diventato gossipparo» ha detto la conduttrice per smorzare gli animi. Arisa non ha risposto e Zerbi ha subito detto, scherzando: «Arisa ha un account suo personale chiuso, si chiama Agua De Coco e mi scrive. E durante Ballando mi scriveva mi manchi, il tuca tuca lo faccio solo con te. Quando ballo con lui penso a te. Mi diceva sei la mia noce di cocco».

Di seguito,Rudy ha inviato una foto sul cellulare di Maria De Filippi chiedendole di mostrarla alla telecamera perché era un fotomontaggio di loro due insieme, che le avrebbe inviato Arisa. E tra una risata e l'altra, su questo skect si è chiuso l'argomento.