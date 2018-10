Amici, ecco i nuovi professori: Alex Britti e Timor Steffens le novità

Martedì 16 Ottobre 2018, 12:48 - Ultimo aggiornamento: 16-10-2018 14:28

Amici di Maria De Filippi è pronto a partire per la diciottesima edizione con un cast di professori leggermente rinnovato. Il numero di insegnanti della scuola più famosa d'Italia scende a sei e di cinque si conosce già l'identità: si tratta di Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e le new entry Alex Britti e Timor Steffens.Se del noto cantante e chitarrista romano si sa praticamente tutto, c'è molta curiosità invece sul nome di Timor Steffen. Il ballerino olandese ha collaborato in carriera con Beyoncé, Whitney Houston, Janet Jackson, Chris Brown, Usher, Christina Aguilera e Madonna. In Italia ha curato la direzione artistica di The Voice Of Italy e ha ricoperto il ruolo da giurato nella prima edizione italiana di Dance Dance Dance.