Barbara D'Urso, il pediatra Bernardo: «Malattia di Kawasaki e Covid? Colpiti anche 15enni in forma seria, ma abbiamo la cura»

Oggi, Luca Bernardo, direttore del Dipartimento Infantile dell'Ospedale Fatebenefratelli di Milano e direttore di un reparto covid, è stato ospite in collegamento a. L'esperto ha commentato le ultime notizie sulla correlazione tra malattia di Kawasaki e coronavirus.Ecco l'intervento del pediatra Bernardo: «Da dicembre a gennaio abbiamo avuto 80 bambini con polmoniti. Ma i bambini sotto i 10 anni hanno un percorso completamento diverso da quello degli adulti, più leggero». E sulla malattia di Kawasaki: «».L'esperto spiega i sintomi della malattia di Kawasaki. «Ci possono essere problematiche cardiologiche, ma a quel punto si è già in ospedale sotto controllo. È una vasculite che conosciamo e abbiamo le terapie per affrontarla, niente panico».