Bruno Vespa torna in onda con Porta a Porta dopo l'isolamento per il coronavirus. Una settimana fa lo stop forzato perchè Nicola Zingaretti, ospite di Vespa, risultò poco dopo positivo al Covid-19. Anche Vespa si era sottoposto al tampone, risultandone negativo. Questa sera però con uno speciale dedicato all'ergenza coronavirus Porta a Porta su Rai 1.

La quarantena forzata di Porta a Porta è durata solo una settimana, dopo le forti proteste di Bruno Vespa per la chiusura «gravissima e pretestuosa» dovuta all'emergenza coronavirus. Questa sera, martedì 17 marzo, in secondo serata, come sempre su Rai Uno torna Porta a Porta, stanno già andando in onda gli spot, ma per il momenti non si hanno informazioni sugli eventuali ospiti e sulla scaletta.

Ultimo aggiornamento: 18:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA