Corona positivo al Covid: «Febbre alta, a 39, per tre giorni». L'annuncio su Instagram

Corona positivo al Covid: «Febbre alta, a 39, per tre giorni». Fabrizio Corona lo ha annunciato lui stesso sui social dicendo di avere «la febbre alta, a 39, per tre giorni», avvertendo tutte le persone che ha incontrato inclusi i giornalisti in Tribunale che lo hanno intervistato martedì scorso.

L'avviso su Instagram

«Sono parecchi giorni che non parlo, ma devo avvisarvi che ho fatto il tampone e sono risultato positivo al coronavirus. Ho avuto la febbre alta a 39 per tre giorni, mentre stamattina mi sono svegliato con un grande mal di gola. Lo comunico soprattutto per chi è stato in contatto con me in questi giorni, tra giornalisti, persone nel Tribunale e persone esterne». Fabrizio Corona annuncia in questo modo, attraverso alcune stories su Instagram, la sua positività al Covid-19. «Farò i dieci giorni di quarantena, che ho iniziato ieri e poi rifarò il tampone», conclude Corona.

