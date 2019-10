Mercoledì 9 Ottobre 2019, 21:01 - Ultimo aggiornamento: 09-10-2019 21:34

Qualche giorno fa fecero scalpore i cori deinapoletani ala popolare conduttrice di Dazn , ex Sky Sport, che fu invitata dalla curva azzurra “tirare fuori le tette”. E quella storia ha persino varcato i confini nazionali, tantoha chiesto un’opinione alla stessa Diletta, a conferma che ormai il suo volto è celebre non solo in Italia Diletta, a domanda sull’argomento, ha però gettato acqua sul fuoco: «È stato un malinteso - ha detto - i tifosi del Napoli mi hanno supportato durante la partita, poi dopo la vittoria sono andati un po’ oltre. Ma era solo uno scherzo, la mia reazione faceva parte dell’ironia di quel momento». Diletta reagì infatti ai cori con un perentorio pollice verso: «A volte - conclude la Leotta - sembra che tutto ciò che faccio io diventi virale. Ma non mi aspettavo che se ne sarebbe parlato anche fuori dall'Italia».