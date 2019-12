Domenica In, Massimo Ceccherini: «Con mia moglie è stato un colpo di fulmine». E la bacia in diretta

«Con mia moglie è stato un colpo di fulmine, siamo insieme da cinque anni». Così Massimo Ceccherini a Domenica In ospite di Mara Venier della puntata di oggi. E dopo averla presentata bacia la sua Elena in diretta davanti al pubblico. Il regista e attore toscano è protagonista dell'intervista su Rai1, nel corso della quale racconta la sua vita privata e professionale, per poi presentare il film “Pinocchio”, per la regia di Matteo Garrone, nel quale interpreta il ruolo della volpe.

«Lui è molto particolare, ha un carattere un po' sopra le righe, è molto buono e generoso», dice la compagna di Ceccherini, che chiama moglie anche se non sono ancora sposati. «Io ero un po' andato ormai, poi mi ha chiamato un grande regista come Garrone e mi sono trovato di colpo a fare un film tra i più grandi come Benigni», dice Ceccherini parlando di “Pinocchio”.

