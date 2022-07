In queste settimane Elisabetta Gregoraci sta intrattenendo il pubblico (sia quello a casa che quello nelle piazze della Puglia) con Battiti Live. Ed è impossibile non notare il suo fisico da urlo. E nella terza serata quella in scena a Gallipoli, la showgirl (complice il vento) ha mostrato davvero tutta la sua bellezza. Vestito lungo verde smeraldo con spacco vertiginoso che, proprio a causa del vento, continuava a muoversi e spostarsi, mostrando in alcuni momenti l’intimo indossato dalla presentatrice, in un continuo gioco di vedo/non vedo. Un’incidente decisamente hot che non è passato inosservato.

Elisabetta gregoraci, l'incidente hot a Battiti Live

E se gli uomini ancora sognano quel momento, le donne continuano a chiedersi come faccia la bella calabrese ad avere quel corpo così tonico e asciutto a 42 anni, con un figlio di 12 anni. Ama mangiare e si definisce una buona forchetta. Non riesce a dire di no a pasta e cioccolato. Ma allora quale è il suo segreto? Tanto allenamento e dieta mediterranea. Ebbene sì lei che ha una bellezza tutta Made in Italy anche nell'alimentazione sceglie i colori italiani.

La dieta mediterranea

E con la combo sport e vita sana che la Gregoraci applica, la dieta mediterranea funziona benissimo. E le immagini parlano chiaro. Muscoli definiti ma mai eccessivi, magra al punto giusto, Elisabetta è un vero spettacolo da guardare. E non fa neanche troppe rinunce per avere questa fisicità invidiabile. La cena è quasi sempre a base di proteine provenienti da carne e pesce, ma il suo vero segreto di bellezza è che beve molta acqua, anche aromatizzata. Sembra sia bravissima a preparare il tiramisù e non rinuncia mai a essere una buona forchetta: «Con una mamma siciliana e un papà calabrese, sono cresciuta con piatti abbondanti e molto conditi», come riporta la Gazzetta. ai follower che piu' volte le hanno chiesto quali fossero i suoi segreti ha risposto con i suoi alimenti "top secret": Pasta di kamut e vietate bibite gassate. Un regime alimentare sano ma non ferreo che però è supportato da molto sport.

L'amore per lo sport

Ha iniziato piccolissima con il tutù, poi è passata al karate. E non si è più fermata: poi 10 anni di karate per poi passare all'atletica leggera, una passione che le ha tramandato il padre. Pratica anche nuoto, tennis e fa lunghissime passeggiate con il figlio o da sola a Montecarlo dove trascorre le vacanze estive e non solo.

Quando può si allena all'aria aperta ma, soprattutto, Elisabetta Gregoraci ama andare in palestra: sessioni di 40 minuti di cardio due volte a settimana ed esercizi per glutei, gambe e addominali. tralascia la parte superiore del corpo invece che non ama allenare.

Per seguire le sue orme, è molto importante dedicare del tempo allo sport e all’attività fisica. Se non si può andare in palestra, a causa dei tantissimi impegni, è possibile, proprio come la Gregoraci, fare squat in casa per tonificare le gambe oppure praticare la corsa la sera o la mattina in modo da bruciare rapidamente le calorie.

L'allenamento tipo

Nelle ultime ore, oltre a condividere con i suoi follower scatti che lasciano senza fiato, ha mostrato anche un suo workout. Squat (che tanto decantava anche nella casa del Gf Vip) e addominali dal terrazzo di Montecarlo. Ha mostrato un allenamento intenso che è solita fare la conduttrice. Crunch laterali, salto con la corda e salti laterali. Ecco gli esercizi fondamentali da seguire. Parola di Elisabetta Gregoraci. Certo è che lo sport fa bene, mangiare in modo salutare anche ma dobbiamo sottolineare che anche avere un metabolismo che brucia aiuta ... e quello della Gregoraci brucia veramente bene.