Ellen Pompeo dice addio alla serie tv Grey's Anatomy. Ma c'è una sorpresa per i fan

Si chiude un'era. Ellen Pompeo dice addio a Grey's Anatomy. Dopo 17 anni di riprese e 19 serie, l'attrice si congeda dalla serie tv che l'ha resa una delle interpreti più famose del piccolo schermo.

Per salutare i milioni di fan, la dottoressa Meredith Grey, oggi 53enne, affida il suo messaggio commosso a un post su Instagram, dove esprime la propria gratitudine per il sostegno ricevuto. «Sono eternamente grata e onorata dall'amore e del sostegno che avete dimostrato a me, a Meredith Grey, e alla serie per 19 stagioni» scrive Pompeo, sottolineando come nulla sarebbe stato possibile senza l'affezione alla serie di tutti i suoi fan, che lei definisce «i migliori al mondo».

Ma Ellen Pompeo è un'attrice dalle mille risorse e per questo ha in serbo una sorpresa per il suo pubblico. «Vi amo tutti follemente e vi apprezzo come voi avete fatto con me – scrive –. Questa non è la vostra prima volta su queste montagne russe... Sapete che la serie deve andare avanti e tornerò decisamente per qualche visita. Con molto amore e immensa gratitudine, vi voglio bene».

Insomma, non tutto è perduto per gli appassionati del medical drama che potranno ammmirare ancora la loro beniamina in qualche cameo.