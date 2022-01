Gf Vip, Delia Duran lascia Alex Belli: «Sono libera!», ecco la reazione inaspettata di Soleil Sorge

Al Grande Fratello Vip Delia Duran lascia Alex Belli e Soleil Sorge, saputa la notizia, ha una reazione inaspettata. Da quando è entrata nella casa Delia non ha mancato di mettere in discussione al relazione col marito e ora sembra finalmente aver preso una decisione definitiva.

Solei Sorge e Delia Duran (Foto Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, Delia Duran lascia Alex Belli

Delia Duran al Grande Fratello Vip ha deciso, per l’ennesima volta, di lasciare il marito Alex Belli. La nuova entrata aveva già confessato a Nathaly delle sue intenzioni, ribadite poi durante una festa organizzata nella casa: «Sono ì libera! - ha fatto sapere a i coinquilini - Finalmente! Liberissima! Festeggiamo in piscina. Viva la libertà, la mia. Perché basta, ho deciso io. Ho lasciato Alex, non me ne frega un cazz* perché lui ha fatto schifo. Mi sono rotta i coglioni*. Ho superato il limite ed è finito tutto. Non è il vino che mi fa parlare, sono seria e non mi pentirò. Sono totalmente sicura di essere libera e di volerlo lasciarlo».

Delia Duran e Jessica Selassiè (Foto Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

La reazione di Soleil Sorge

Le sue parole però hanno provocato un inaspettato intervento di Soleil: «Non è vero che lui non ti tutela! Qui dentro ti ha sempre difesa e tutelata (…) Aspetta a prendere decisioni così affrettate. Non buttare l’anello adesso, stai esagerando. Ma non è che è tutto frutto del Santero? Questo sfogo così improvviso io non lo capisco. Hai perdonato tutto e hai tenuto duro e adesso crolli e lo lasci? Ok che ognuno ha i suoi tempi, ma il tuo comportamento non lo capisco. Prenditi del tempo per riflettere, rilassati, divertiti, mettiti in disparte o se vuoi balla e goditi la musica, ma non prendere decisioni di cui potresti pentirti».