Sky, si riaccende il «Luce social club»

Al via domani la terza stagione di «Luce social club», programma di approfondimento culturale in onda il venerdì sera dalle 20 sul canale Sky Arte(canali 120 e 400), disponibile on demand e in streaming su Now e anche in streaming gratis per tutti su https://arte.sky.it/. Diverse le novità. dal cambio alla conduzione alla location. Saranno, infatti, i nuovi conduttori Denise Negri e Federico Chiarini a dialogare, puntata dopo puntata, con i numerosi ospiti dal mondo del cinema, dell’arte, della musica, della letteratura e del teatro, dagli Studi di Cinecittà, all'interno dello storico Teatro 1.

Ospiti della prima puntata saranno l’attrice Carolina Crescentini insieme al regista Massimiliano Bruno per presentare il film “C’era una volta il crimine”, il cantautore napoletano Giovanni Truppi, reduce dal Festival di Sanremo, che sta celebrando i suoi dieci anni di musica con la raccolta “Tutto l’Universo”, e la scrittrice Elena Stancanelli, in libreria con il suo ultimo romanzo “Il Tuffatore” edito da La Nave di Teseo.